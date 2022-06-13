Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu’nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"İHRACATIMIZI 243 MİLYAR DOLARA YÜKSELTMEYİ BAŞARDIK"

"İş insanlarımızı gönülden tebrik eidyorum. Az önce ödülleri takdim edilmiş tüm firmalara, bundan sonra da bu süreci başarılarla devam ettirmesini diliyorum. Mayıs 2022 itibarıyla 12 aylık bazda ihracatımızı 243 milyar dolara yükseltmeyi başardık. İnşaallah her geçen ay bu oranı dahatürkiye da yukarı taşıyacağız. 214 ayrı ülkeye yaptığı ihracatla bayrağını her yerde dalgalandıran bir ülke haline gelmiştir.

Bu tablo yüksek katma değerli ürünleri ihraç etme hedefine adım adım yaklaştığımıza işaret ediyor. Bu tablo ülkemizi yaıtırım, istihdamla büyütme doğrultusunda emin adımlarla yürüdüğümüzün kanıtıdır.

Bu başarıyı daha da ileri taşımak için elimizden geleni yapacağız.

Yerli otomobilimiz TOGG'un hikayesi bunun en somut örneğidir. Kapasite artırımı gibi yöntemlerle üretimini artırmak isteyen herkesie destek olacağız.