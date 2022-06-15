15 Haziran 2022, Çarşamba
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Firari FETÖ hükümlüsü JASAT tarafından yakalandı

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Giriş Tarihi: 15.06.2022
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Firari FETÖ hükümlüsü JASAT tarafından yakalandı

'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü A.T., Diyarbakır'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

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