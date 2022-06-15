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Son dakika: Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

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Giriş Tarihi: 15.06.2022 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurusu ele alındı. Başkan Erdoğan, yazılı taahhütler verilmeden süreçte ilerleme sağlanamayacağını vurguladı. Öte yandan Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız çünkü Türkiye gerçekten ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik talebi hakkında Türkiye'nin meşru endişelerini giderecek adımların atılması gerektiğini yineledi.

NATO ŞARTI

Erdoğan, iki ülkeden de Türkiye'nin haklı beklentilerinin karşılandığı somut adımlar görmeden, terörizmle mücadele ve savunma sanayi iş birliği konusunda paradigma değişikliğine gidileceğine dair yazılı taahhütler verilmeden süreçte ilerleme sağlanamayacağını vurguladı.

NATO: BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİLE GETİRDİĞİ ENDİŞELERİ CİDDİYE ALMAK ZORUNDAYIZ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hollanda'nın Lahey kentinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in ev sahipliğinde 29-30 Haziran'da düzenlenecek Madrid zirvesine hazırlık niteliğinde çalışma yemeğine katıldı.

Yemekte Romanya Başbakanı Klaus Iohannis, Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Portekiz Başbakanı Antonio Costa ve Letonya Başbakanı Krisjanis Karins de yer aldı.

Ardından 7 NATO ülkesinin başbakanı ile Stoltenberg, ortak basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg yemekte, daha sağlam, savaşa daha da yüksek hazırlık ve ileri mevcudiyet ihtiyacını, daha fazla savunma yatırımı ve NATO'nun ortak finansmanını güçlendirmek için daha fazla yatırım yapma gereğini görüştüklerini aktardı.

Yeni tamamladığı Finlandiya ve İsveç ziyaretlerinin olumlu geçtiğini belirten Stoltenberg, iki ülkenin Türkiye'nin PKK terörüyle mücadelesi de dahil olmak üzere dile getirdiği endişeleri gidermek için yapılan çalışmaları memnuniyetle karşıladığını söyledi.

"Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız çünkü Türkiye gerçekten ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya." diyen Stoltenberg, Türkiye gibi önemli bir müttefik endişeye sahipse oturup konuşularak çözüm bulunacağını kaydetti.

UKRAYNA DAHA FAZLA AĞIR SİLAHA SAHİP OLMALI

Stoltenberg, "Ukrayna daha fazla ağır silaha sahip olmalı. Aslında NATO müttefikleri ve ortakları uzun zamandır ağır silahlar sağladı ve bunu artırıyor." ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri, bugün NATO'nun Brüksel'deki karargahında Ukrayna'ya destek için kurulan iletişim grubunun toplanacağını, sağlanacak silahlar ve askeri ekipman konusunda görüşeceğini söyledi.

Stoltenberg, Madrid'deki zirvede NATO liderlerine hitap etmek üzere Ukrayna Başbakanı Volodimir Zelenskiy'i ağırlamayı dört gözle beklediğini kaydetti.

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