15 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO Karargahı'na geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO Karargahı'na geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.06.2022
ABONE OL
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO Karargahı’na geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi. Akar, NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsilciliğini ziyaret etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA