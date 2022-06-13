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İletişim Başkanlığından İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı diplomasi atağı

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Giriş Tarihi: 13.06.2022 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022
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İletişim Başkanlığından İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine karşı diplomasi atağı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, terör örgütlerine destek sağlayan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuna karşı yoğun bir iletişim diplomasisi yürütüyor. Bu kapsamda, Türkiye'nin haklı tezlerini anlatmak için 17 Haziran'da Brüksel'de, 28 Haziran'da Madrid'de panel düzenlenecek.

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