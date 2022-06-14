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Son dakika: İstanbul’da DHKP/C operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.06.2022
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Son dakika: İstanbul’da DHKP/C operasyonu

Son dakika haberine göre DHKP/C silahlı terör örgütünün Gazi mahalli alan yapılanmasına yönelik sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Sözde halk meclisi icerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten 11 şüpheliden 6’sı gözaltına alındı.

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