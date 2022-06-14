Derin Aygen'den duygulandıran sözler! Başkan Erdoğan'ın verdiği cevabı anlattı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Van'daki gençlik buluşmasında bir araya geldiği altı yaşındaki Derin Aygen görüşmenin mutluluğunu yaşıyor. 4 yaşında çekildiği videoda "Tayyip Dedemi görmek istiyorum" diye ağladığı görülen ve hafta sonu Başkan Erdoğan ile görüşme imkanı olan Derin "Onu görünce mutluluktan ağladım o benim dedem gibi. Onu çok özlüyordum babama beni ona götür diyordum bu anı hiç unutmayacağım" dedi.
Van ziyareti sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlik buluşmaları gerçekleştirdi. Etkinlik sırasında 6 yaşındaki Derin ile Başkan Erdoğan'ın bir araya gelişi izleyenleri duygulandırdı.
4 yaşından beri Erdoğan'ı çok sevdiğini ve onu görmek istediğini söyleyen Derin o akşam yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:
"Çok mutluyum onu görmenin hayalini kuruyordum ve gerçek oldu. 4 yaşından beri onu görmek istiyordum onu çok özlüyordum babama beni onu götür diyordum."
"SEN AĞLARSAN BEN DE AĞLARIM"
"Onu görünce mutluluktan ağladım benim dedem gibi. Sen ağlarsan ben de ağlarım dedi ve bana sarıldı. Bana bebek hediye etti. Ben bu anı hiç unutmayacağım."
KIZIM HAYALİNE KAVUŞTU
İpekyolu'nda yaşayan Aygen ailesi de kızlarının hayallerine kavuşmasından memnuniyetlerini dile getirdi. Baba Caner Aygen "Cumhurbaşkanımızı bu kadar yakından göreceğini ben bile hayal edemiyordum. Kızım onun çok büyük bir hayranı ve bana sürekli beni Tayyip Dedeme götür diyordu.Ankara'ya bile götürmeyi düşünüyordum. Allah nasip etti gençlik buluşmasını duyunca gittik."
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