Derin Aygen’den duygulandıran sözler! Başkan Erdoğan’ın verdiği cevabı anlattı

4 yaşından beri Erdoğan'ı çok sevdiğini ve onu görmek istediğini söyleyen Derin o akşam yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

"Çok mutluyum onu görmenin hayalini kuruyordum ve gerçek oldu. 4 yaşından beri onu görmek istiyordum onu çok özlüyordum babama beni onu götür diyordum."