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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.06.2022 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022
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FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı

Son dakika haberine göre: Sabah saatlerinde İstanbul ve Ankara merkezli FETÖ'ye dev operasyon gerçekleştirildi. FETÖ'nün askeri yapılanmasına darbe vurulurken çok sayıda gözaltı kararı verildi.

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