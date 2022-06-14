Ankara’daki sel felaketinin bilançosunu açıklayan Bakan Kurum’dan muhalefete sert eleştiri: Bize çevrecilik dersi vermeyin

'BİZE ÇEVRECİLİK DERSİ VERMEYİ BIRAKIN'

Ankara'da son günlerde yaşanan sel felaketinin ardından vatandaşların zor durumda kaldığını belirten Kurum, "Biz milletimiz için eserler ortaya koyarken birileri yalan, tezvirat ve algılarla aziz milletimizin karşısına çıkmaya devam ediyorlar. 'İşte gözü olmayanın aklına tilki yuva yapar.' Vaatlerle gündeme gelemeyenler, projeler üretemeyenler, eseriyle kendilerinden söz ettiremeyenler, her zamanki gibi yalana başvuruyorlar. Çünkü yalan, acizlerin en büyük sığınağıdır. Bunların yalan ve iftiralarının hangi kıtaları aştığını, kökünün hangi karanlık noktalara dayandığını milletimiz biliyor, dünya biliyor. Heykel dikip dikey bahçeleri kaldıranlar, 'bütçe yeter' deyip ilk senede borç batağına saplananlar, elektriği kesip suyu bitirenler, bir bakıyorsunuz bizlere masal okuyorlar. Arabasının içindeki suyu bardaklarla temizleyen vatandaşımızı, Ankara'nın ortasında kulaç atarak sığınacak yer arayan kardeşlerimizi gördünüz. Sular dükkanlara dolmuş, evleri basmış, canlarımızı alıp götürmüş, bunlar hala algı peşinde. Mamak'tan sesleniyorum; artık bize çevrecilik dersi vermeyi bırakın. Bunlar selin, afetin, kayıpların yaşandığı anda vatandaşın yanında olmadıkları gibi sel sonrasında da vatandaş bunları göremedi. Afete dair tek yaptıkları iş uyarı rengini değiştirmek. İşte bunlar hep liyakatsizliğin sonucu" diye konuştu.