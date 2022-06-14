Ankara'da kırmızı alarm! Sağanak yağış yeniden başladı! Halka önemli uyarı: Baskın riski var

Ankara Valiliği, öğleden sonra kentte beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Öte yandan Başkan Erdoğan da Ankara'da sel baskınının yaşandığı bölgede havadan incelemelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 14.06.2022 15:17 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022 15:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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