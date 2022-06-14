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Ankara'da kırmızı alarm! Sağanak yağış yeniden başladı! Halka önemli uyarı: Baskın riski var

Ankara Valiliği, öğleden sonra kentte beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Öte yandan Başkan Erdoğan da Ankara'da sel baskınının yaşandığı bölgede havadan incelemelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 14.06.2022 15:17 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022 15:20
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Ankara’da kırmızı alarm! Sağanak yağış yeniden başladı! Halka önemli uyarı: Baskın riski var
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından Ankara Valiliği'nden de flaş bir açıklama geldi.
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Ankara’da kırmızı alarm! Sağanak yağış yeniden başladı! Halka önemli uyarı: Baskın riski var

HAVADAN İNCELEMELERDE BULUNDU
Başkan Erdoğan Ankara'da meydana gelen sel felaketinin ardından bölgede havadan incelemelerde bulundu.

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Ankara’da kırmızı alarm! Sağanak yağış yeniden başladı! Halka önemli uyarı: Baskın riski var
Meteoroloji, başkent için sarı kodlu uyarıda bulunurken, Ankara Valiliği ise saat verip sel ve su baskını uyarısı yaptı.
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Ankara’da kırmızı alarm! Sağanak yağış yeniden başladı! Halka önemli uyarı: Baskın riski var

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat! Bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar ilimiz genelinde yerel olarak kuvvetli.

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Ankara’da kırmızı alarm! Sağanak yağış yeniden başladı! Halka önemli uyarı: Baskın riski var
Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olalım."