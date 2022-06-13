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Son dakika: Ankara'da felaket! | Selde kaybolan bir kişinin cansız bedeni bulundu

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Giriş Tarihi: 13.06.2022 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022
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Son dakika: Ankara’da felaket! | Selde kaybolan bir kişinin cansız bedeni bulundu

Son dakika haberi... Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen selde kaybolan bir kişinin cansız bedeni bulundu. Başkentte selde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

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