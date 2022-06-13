Son dakika: Pençe- Kilit bölgesinden acı haber: Uzman Çavuş Ramazan Gök şehit oldu
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün taciz ateşi sonucu şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "13 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Ramazan Gök şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Ramazan Gök için taziye mesajı yayımladı.
Akar'ın taziye mesajı, bakanlığın Twitter hesabı üzerinden yayımlandı. Şehit askerin fotoğrafının yer aldığı mesajda, "Kahraman silah arkadaşımız, 13 Haziran 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.
TOKAT'TAKİ AİLESİNE ŞEHADET HABERİ VERİLDİ
Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün, Tokat'ın Erbaa ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.
Şehit Gök'ün (28) ilçeye bağlı Tosunlar köyünde yaşayan ailesine askeri yetkililerce acı haber verildi.
Şehidin babası Zühtü, annesi Zarife ve aile bireylerini askeri yetkililer ile yakınları teskin etmeye çalıştı. Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.
Şehit Gök'ün bekar olduğu ve 4 kardeşinin bulunduğu öğrenildi.
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu da şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
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