PKK’nın talimatını yerine getirmek isteyen HDP’ye büyük şok! Çağrıları artık karşılık bulmuyor

MİLLETVEKİLLERİ EKSİKSİZ TALİMATA UYDU

Terör örgütünün müzahir kitleyi sokağa çıkartarak Türkiye genelinde Gezi Parkı benzeri bir sokak hareketi gerçekleştirilmesine de alınan tedbirler sonrasında müsaade edilmedi. Bursa'da ve Gemlik İlçesinde ise herhangi bir toplanma yaşandı. İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Mersin, Şanlıurfa ve Van'da sayısı 2 bini bulmayan kişi toplanma noktalarında buluşurken, bütün HDP milletvekilleri toplanma alanlarında ve kanuna aykırı eylemlerde bizzat yer aldı. HDP Milletvekilleri sözde örgüt liderlerinin sokağa çıkılarak eylem yapılması ve güvenlik güçlerine saldırılmasına yönelik talimatını eksiksiz uyguladı. Kanuna aykırı eylem yapan 106 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılırken, terör örgütüne destek amaçlı eylemlere katılan, daha önce Van'da terör örgütü talimatları doğrultusunda siyasi uzantılarının organize ettiği bir eylemde polisin kolunu ısıran ve İstanbul'daki kanunsuz eylemde de polise hakaret ederek fiziki müdahalede bulunan DBP'li Salihe Aydeniz olmak üzere milletvekilleri ile ilgili olarak da adli süreç başlatıldı.