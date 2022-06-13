PKK'nın talimatını yerine getirmek isteyen HDP'ye büyük şok! Çağrıları artık karşılık bulmuyor
PKK terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan, HDP’ye ve milletvekillerine 12 Haziran’da Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması için Gemlik’e yürüyüş talimatı verdi. İstanbul başta olmak üzere 6 ilde toplanma noktaları oluşturuldu ancak PKK ve HDP istediğini bulamadı. Toplanma noktalarına gelen kişi sayısı 2 bini bile bulmazken, HDP milletvekilleri eksiksiz tam kadro eylem çağrısına yine uydu. Son eylem çağrısındaki hüsran sonrasında PKK ve HDP’nin Türkiye’de Kandil’i kimsenin dinlemediği gerçeği bir kez daha yüzünü vuruldu. Kanuna aykırı eylemlerden dolayı 106 kişi hakkında işlem yapılırken daha önce Van’da polisin kolunu ısıran, son olarak da İstanbul’da polise saldırına DBP’li Salihe Aydeniz olmak üzere milletvekilleri ile ilgili olarak da adli süreç başlatıldı.
12 Haziran'da HDP yine Türkiye'de kaos ortamı oluşturmak için Kandil'in talimatıyla harekete geçti. HDP'li milletvekillerinin de aralarında bulunduğu grup, bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte PKK lehine sloganlar atılırken, polise de hakaret edildi. İstanbul'daki yürüyüşte HDP'li vekiller polisle tartıştı. Polis ekiplerince 70 kişi gözaltına alındı. Yürüyüş talimatının ise Kandil'den geldiği ortaya çıktı.
DURAN KALKAN HDP'Lİ VEKİLLERE TALİMAT VERDİ
SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı yayın yapan ANF isimli internet sitesinde 07 Haziran'da PKK/KCK terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan çağrıda bulundu. Terörist Kalkan "çok açık ki, bu noktada demokrat olmanın tek ölçütü, -sözde- faşizmin söz konusu zihniyet ve siyasetine karşı çıkmaktır. Bu da somut olarak 12 Haziran günü yapılacak Büyük Gemlik Yürüyüşüne katılımda ve desteklemede kendini gösterecektir. Kimin gerçekten demokrat ve Kürt dostu, kiminse anti-demokrat ve Kürt düşmanı olduğu gerçeği net bir biçimde açığa çıkacaktır" dedi.
GEZİ PARKI BENZERİ ÇATIŞMA ORTAMI İSTEDİLER
Kalkan'ın HDP'li milletvekillerine verdiği herkesin Büyük Gemlik Yürüyüşüne katılması talimatı sonrasında HDP teşkilatı, milletvekilleri ve bileşenleri ile terör örgütüne müzahir gruplar tarafından, bebek katili terörist elebaşının cezaevi koşullarını sözde tecrit olarak gösterip, Türk Milletinin hassasiyetini istismar ederek Gezi Parkı eylemlerine benzer çatışma ve kaos ortamı çıkartmak amacıyla Türkiye'nin bazı illerinden Bursa'nın Gemlik ilçesine yapılacak provokatif kanuna aykırı eyleme destek planlamalarının yapıldığı belirtildi.
MİLLETVEKİLLERİ EKSİKSİZ TALİMATA UYDU
Terör örgütünün müzahir kitleyi sokağa çıkartarak Türkiye genelinde Gezi Parkı benzeri bir sokak hareketi gerçekleştirilmesine de alınan tedbirler sonrasında müsaade edilmedi. Bursa'da ve Gemlik İlçesinde ise herhangi bir toplanma yaşandı. İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Mersin, Şanlıurfa ve Van'da sayısı 2 bini bulmayan kişi toplanma noktalarında buluşurken, bütün HDP milletvekilleri toplanma alanlarında ve kanuna aykırı eylemlerde bizzat yer aldı. HDP Milletvekilleri sözde örgüt liderlerinin sokağa çıkılarak eylem yapılması ve güvenlik güçlerine saldırılmasına yönelik talimatını eksiksiz uyguladı. Kanuna aykırı eylem yapan 106 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılırken, terör örgütüne destek amaçlı eylemlere katılan, daha önce Van'da terör örgütü talimatları doğrultusunda siyasi uzantılarının organize ettiği bir eylemde polisin kolunu ısıran ve İstanbul'daki kanunsuz eylemde de polise hakaret ederek fiziki müdahalede bulunan DBP'li Salihe Aydeniz olmak üzere milletvekilleri ile ilgili olarak da adli süreç başlatıldı.
PKK'YI DİNLEYEN KİTLE ARTIK YOK
Büyük Gemlik yürüyüşü planı sonrasında en dikkat çeken nokta ise bizzat örgüt elebaşlarının ve siyasi uzantılarının sokakta kaos çıkarmaya yönelik talimatlarına rağmen, müzahir kitle olarak görülen grupların bu eyleme destek vermediği oldu. Taban kaybeden örgütün tabanının güçlendirmek için yapmaya çalıştığı faaliyetin de daha önce yapmaya çalıştığı faaliyetler gibi akamete uğraması, hem Kandil'den hem HDP'de soğuk duş etkisi yarattı.
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