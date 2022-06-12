Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu şehitlerimiz son yolculuklarına uğurlandı

Şehidin eşi Zeynep, eşinin askeri şapkasını taktı, tabutuna sarıldı ve tekbir getirdi.

Anne Zeynep Çap, oğlunun tabutunu öperek Kürtçe ağıtlar söyledi. Baba Mahmut ise tabutun önünde bulunan şehit oğlunun fotoğrafına eline koyarak "Beni oğlumla çekin, son fotoğrafımız olsun, yolun açık olsun çakırım." dedi.

Çap'ın naaşı, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yeşilkent Mezarlığına defnedildi.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YILDIRIM MEMLEKETİ SİVAS'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Pençe -Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın (27) cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a getirildi.

Şehidin bir süre önce nikah kıydırdığı ve Kurban Bayramı'ndan sonra düğün yapacağı eşi Duriye Yıldırım "Düğünüme 29 gün kalmıştı. Vatan sağ olsun. Benim gözümün yaşı kurudu, akmıyor" dedi.





Hakkari'deki törenin ardından askeri uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanına getirilen şehidin cenazesini burada Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, babası Cemal, annesi Hatice, eşi Duriye ve yakınları ile diğer yetkililer karşıladı.

Şehit Yıldırım'ın cenazesinin uçaktan alınışı sırasında yakınları güçlükle ayakta durdu. Şehidin babası Cemal Yıldırım gözyaşlarına hakim olamadı. Şehid Yıldırım'ın bir süre önce nikah kıydığı ve 13 Temmuz'da düğün yapacağı eşi Duriye Yıldırım cenaze geldiği sırada, "Düğünüme 29 gün kalmıştı. Vatan sağ olsun. Benim gözümün yaşı kurudu, akmıyor. Ben bunu hep internetlerde gördüm. Böyle çok acı oluyormuş. Ben düşman sevindirmem. Vatan sağ olsun Ömer. Rabbim şehadetini kabul etsin" diyerek ağladı.



Şehidin cenazesi, konvoy eşliğinde Sivas Numune Hastanesi morguna götürüldü.

Şehit Yıldırım, ikindi namazına müteakiben Gaziköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.