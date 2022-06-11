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Son dakika: Pençe-Kilit'ten acı haber! 1 askerimiz şehit oldu 3 askerimiz de yaralı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.06.2022 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022
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Son dakika: Pençe-Kilit’ten acı haber! 1 askerimiz şehit oldu 3 askerimiz de yaralı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu, 1 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı." ifadelerine yer verildi.

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