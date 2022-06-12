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Pençe Kilit’te şehit düşen Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ile ilgili kahreden detay! Düğününe günler kalmıştı…

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Giriş Tarihi: 12.06.2022 Güncelleme Tarihi: 12.06.2022
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Pençe Kilit’te şehit düşen Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ile ilgili kahreden detay! Düğününe günler kalmıştı…

Sivaslı Uzman Çavuş Ömer Yıldırım, Kurban Bayramından sonra yapacağı düğünü için gün sayarken Pençe Kilit Operasyonunda girdiği çatışma sonucunda şehit oldu. Şehit Yıldırım, Pazar günü İkindi namazının akabinde Gazi köyünde kılınacak cenaze namazı ve gerçekleştirilecek törenin ardından defnedilecek.

Sivas'ta Merkez ilçeye bağlı Gazi köyü nüfusuna kayıtlı olan Uzman Çavuş Ömer Yıldırım, bugün sınır ötesinde Pençe Kilit Operasyonunda bölücü terör örgütü üyeleri ile girilen çatışma sonucunda şehit oldu.

ŞEHİTLİK HABERİ AİLEYE VERİLDİ

Yıldırımın şehitlik haberi geç saatlerde babası Cemal ve annesi Hatice Yıldırım'a ulaştırıldı. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

DÜĞÜNÜNE GÜNLER KALMIŞTI

Şehit Yıldırım'ın son izninde memleket Sivas'a gelerek Düriye Yıldırım ile nişanlanıp resmi nikahını yaptığı, Kurban Bayramının hemen sonrasında düğününü yapmayı planladığı öğrenildi.

Şehit Yıldırım, Pazar günü İkindi namazının ardından Gazi köyünde kılınacak cenaze namazı ve düzenlenecek merasim sonrası toprağa verilecek.

Düğününe gün sayarken şehit oldu DÜĞÜNÜNE GÜN SAYARKEN ŞEHİT OLDU

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