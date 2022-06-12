Pençe Kilit’te şehit düşen Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ile ilgili kahreden detay! Düğününe günler kalmıştı…

Sivas'ta Merkez ilçeye bağlı Gazi köyü nüfusuna kayıtlı olan Uzman Çavuş Ömer Yıldırım, bugün sınır ötesinde Pençe Kilit Operasyonunda bölücü terör örgütü üyeleri ile girilen çatışma sonucunda şehit oldu.