Pençe Kilit’te şehit düşen Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ile ilgili kahreden detay! Düğününe günler kalmıştı…
Sivaslı Uzman Çavuş Ömer Yıldırım, Kurban Bayramından sonra yapacağı düğünü için gün sayarken Pençe Kilit Operasyonunda girdiği çatışma sonucunda şehit oldu. Şehit Yıldırım, Pazar günü İkindi namazının akabinde Gazi köyünde kılınacak cenaze namazı ve gerçekleştirilecek törenin ardından defnedilecek.
ŞEHİTLİK HABERİ AİLEYE VERİLDİ
Yıldırımın şehitlik haberi geç saatlerde babası Cemal ve annesi Hatice Yıldırım'a ulaştırıldı. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.
DÜĞÜNÜNE GÜNLER KALMIŞTI
Şehit Yıldırım'ın son izninde memleket Sivas'a gelerek Düriye Yıldırım ile nişanlanıp resmi nikahını yaptığı, Kurban Bayramının hemen sonrasında düğününü yapmayı planladığı öğrenildi.
Şehit Yıldırım, Pazar günü İkindi namazının ardından Gazi köyünde kılınacak cenaze namazı ve düzenlenecek merasim sonrası toprağa verilecek.
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