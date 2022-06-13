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Son dakika | PKK'ya Eren Abluka operasyonları devam ediyor! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.06.2022 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022
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Son dakika | PKK’ya Eren Abluka operasyonları devam ediyor! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İçişleri Bakanlığınca yurt içinde PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, “ara-bul-yok et” stratejisiyle yürütülen Eren Abluka operasyonları 17 bölgede başarıyla sürüyor.

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