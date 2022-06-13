Helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 Türk paylaşımı yürekleri yaktı
İtalya'da Eczacıbaşı çalışanlarını taşıyan helikopterin düşmesi sonucu 4 Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti. Kağıt teknolojileri fuarı için İtalya'da bulunan Eczacıbaşı ekibinden İnnovasyon Direktörü Ürün Kandemirer ise yitirdiği meslektaşlarıyla İtalya'da yemek masasında çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. Sözleri yürek dağladı...
İtalya'da geçen hafta çok acı bir olay yaşandı... İçinde Eczacıbaşı Holding'de çalışan 4 Türk vatandaşının da bulunduğu 7 kişiyi taşıyan helikopter havalandıktan kısa bir süre sonra radardan çıktı.
Ekipler helikopterin yerini tespit etmek için çalışma başlattı. Geçtiğimiz perşembe ise acı haber alındı. Helikopterde bulunan Eczacıbaşı Holding'e bağlı Altınova'daki İpek Kâğıt Fabrikası Müdürü Arif Cez, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Manisa Yatırım Projeleri Müdürü Serhat Kenar, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Şirketi Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil ve Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak, Lübnanlı İşadamı Tarek Tayah, Shadi Kreidi ve İtalyan platon cesetlerine ulaşıldı.
DNA TESTİ YAPILACAK
Yolcuların, helikopterin yere düşmesi sırasında ağaçlara çarpması nedeniyle savrulmuş olabileceklerini belirten yetkililer, korkunç kazada hayatını kaybeden 7 kişinin kimlik tespiti için DNA testi yapılacağını açıkladı.
Toskana'daki Cusna Dağı'na çarparak düşen helikopterde ölen 4 Türk'ün mesai arkadaşı ise yürek burkan bir mesaj paylaştı.
"İTALYA'DA 8 ARKADAŞTIK..."
Kağıt teknolojileri fuarı için İtalya'da bulunan Eczacıbaşı ekibinden İnnovasyon Direktörü Ürün Kandemirer, yitirdiği meslektaşlarıyla İtalya'da yemek masasında çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. Bu karenin altına da "İtalya'da 8 arkadaştık, 4'ümüz gitti, 4'ümüz kaldı. Kalanların umutları peşlerinden gitti. Gidenler belleklerinde bizimle kaldı" diye yazdı. Bu mesaj yürekleri dağladı....
ECZACIBAŞI AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Eczacıbaşı Holding tarafından kazaya ilişkin şu açıklama yapıldı: İtalya'da kalkışından kısa bir süre sonra radardan kaybolan ve üç gündür arama çalışmaları süren helikopterden maalesef acı haber geldi. Arama ekiplerinin, bugün öğle saatlerinde helikopterdeki yedi kişinin cansız bedenlerine ulaştıkları açıklandı.
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzda çalışan ve helikopterde bulunan Fabrikalar Direktörümüz Altuğ Erbil, Temizlik Kağıtları Yalova Fabrika Müdürümüz Arif Cez, Yatırım Projeleri Müdürümüz İlker Uçak ve Manisa Fabrika Üretim Yöneticimiz Serhat Kenar'ı kaybetmenin büyük acısı ve üzüntüsü içerisindeyiz.
Elim bir kaza sonucu hayatlarını kaybeden arkadaşlarımıza, helikopter pilotuna ve diğer yolculara Allah'tan rahmet, başta ailelerine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.
Saygılarımızla.
HER YER YANMIŞ...
Enkazın yerinin tespit edilmesinin ardından İtalyan Hava Kuvvetleri'nden bir yetkili yaptığı açıklamada, "Koordinatların bildirilmesi üzerine bölgeye intikal ettik.
Ulaştığımızda her yerin yanmış olduğunu gördük. Helikopter bir vadinin içerisinde.
Tüm arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye intikali için çalışıyoruz, ancak erişimin zor olması nedeniyle bölgeye yürüyerek gitmeleri gerekiyor" demişti...
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