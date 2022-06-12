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Son dakika: NATO'dan flaş Türkiye açıklaması! Türkiye terörden en çok çeken NATO ülkesi

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Giriş Tarihi: 12.06.2022 Güncelleme Tarihi: 12.06.2022
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Son dakika: NATO’dan flaş Türkiye açıklaması! Türkiye terörden en çok çeken NATO ülkesi

Son dakika haberleri... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'e karşı ret oyunu değerlendirdi. Stolternberg açıklamasında, "Madrid Zirvesi Finlandiya ve isveç'in NATO başvurularını kabul etmek için son tarih değil. Türkiye'nin endişeleri meşru, Türkiye'nin terörden diğer NATO müttefiklerinden çok çektiğini kabul etmeliyiz." ifadelerine yer verdi.

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