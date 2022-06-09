Son dakika: Başbakan Magdalena Andersson şantaja boyun eğdi! İsveç yine PKK’lı vekil Amineh Kakabaveh’i seçti!

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, bir kez daha PKK ve uzantılarıyla organik bağı olan İsveç milletvekili Amineh Kakabaveh'i ülkesinin çıkarlarına tercih etti. Önceki gün İsveç Adalet Bakanı Morgan Johansson'a yönelik, "artan çete suçlarını önleyememesi" gerekçesiyle güvensizlik oylamasında Kakabaveh, İsveç hükümetinin de talep etmesiyle, PKK'dan aldığı talimat ve Andersson'dan aldığı güvenceyle çekimser oy kullandı. Karşılığında Kakabaveh ve İsveç hükümeti, PKK/YPG'ye desteğe devam konusunda el sıkıştı.

Böylelikle, gensoru önerisinde bulunan muhalefet ihtiyacı olan 175 oya ulaşamadı. Tehditleri ile başbakanı parmağında oynatan Kakabahev, Johansson'un görevden alınmasının ve hükümetin düşmesine engel oldu. İsveç'in çıkarlarını hiçe sayan Andersson yönetiminin verdiği taviz ülkede büyük tepki çekti. İsveç basınından Expressen gazetesi, Başbakanı eleştiri yağmuruna tuttu.