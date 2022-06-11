CHP’lİ Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Çeşmeköy Camii restorasyonu tartışma konusu oldu! Osman Gürün’e sosyal medyadan tepki yağıyor

"KÜLTÜREL MİRASIMIZI KORUYORUZ"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda caminin restorasyondan önceki ve sonraki haline de yer veren Gürün, "Neydi?/Ne Oldu? Datça-Cumalı Mahallesi Çeşmeköy Mevkii'nde bulunan tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon çalışmalarını tamamladık. Kültürel mirasımızı koruyup, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.