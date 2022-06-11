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CHP'lİ Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Çeşmeköy Camii restorasyonu tartışma konusu oldu! Osman Gürün'e sosyal medyadan tepki yağıyor

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Giriş Tarihi: 11.06.2022 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022
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CHP’lİ Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Çeşmeköy Camii restorasyonu tartışma konusu oldu! Osman Gürün’e sosyal medyadan tepki yağıyor

Muğla'nın CHP'li Belediye Başkanı Osman Gürün, Datça ilçesinde bulunan Çeşmeköy Camii restorasyon görüntüsünü öncesi ve sonrası olarak sosyal medya hesabından paylaştı. Tarihi caminin beyaz renge boyandığı ve eski halinden eser kalmadığı görüldü. Başkan Gürün’ün paylaşımına çok sayıda tepki geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Ya siz aklınımızı kaçırdınız. Bir de utanmadan marifet gibi bu rezaleti paylaşıyorsunuz. Bu restorasyon değil." diyerek isyan etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarihi Çeşmeköy Camii'nde restorasyon çalışması yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de, tarihi Çeşmeköy Camii'ndeki restorasyon çalışmalarının sona erdiğini açıkladı.

"KÜLTÜREL MİRASIMIZI KORUYORUZ"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda caminin restorasyondan önceki ve sonraki haline de yer veren Gürün, "Neydi?/Ne Oldu? Datça-Cumalı Mahallesi Çeşmeköy Mevkii'nde bulunan tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon çalışmalarını tamamladık. Kültürel mirasımızı koruyup, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Gürün'ün restorasyon adı altında paylaştığı fotoğraf tartışma yarattı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı 'Böyle restorasyon mu olur?' diyerek tepkisini dile getirdi.







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