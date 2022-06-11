11 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması 'Ateşin Çocukları'na operasyon

Son dakika: Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması 'Ateşin Çocukları'na operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.06.2022 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022
ABONE OL
Son dakika: Terör örgütü PKK’nın şehir yapılanması ’Ateşin Çocukları’na operasyon

Son dakika haberleri: Jandarma, Mersin merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması 'Ateşin Çocukları'na operasyon düzenledi. Operasyon sonucu 26 terör örgütü mensubu kaldığı ikamette yakalanarak gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA