11 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 220'ye yükseldi

Son dakika: MSB duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 220'ye yükseldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.06.2022 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022
ABONE OL
Son dakika: MSB duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 220’ye yükseldi

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığınd "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 220'ye yükseldiğini bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA