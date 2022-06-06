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Teröristlere 'Pençe' darbesi! 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 06.06.2022 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022
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Teröristlere ’Pençe’ darbesi! 7 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit operasyon bölgesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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