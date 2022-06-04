MSB duyurdu! PKK'ya "Pençe-Kilit" darbesi: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor. Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi" denildi.
İşte ele geçirilen malzemeler:
- 6 adet AK-47 piyade tüfeği, - 3 adet M-16 piyade tüfeği, - 2 adet RPG-7 roketatar, - 99 adet savunma tipi el bombası, - 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve dürbünü, - 1 adet Binoküler gece görüş dürbünü, - 1 adet termal görüş cihazı, - 1 adet nişangâh, - 30 adet basma düzenek, - 2 adet Doçka sehpası,
- 74 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı - 24 adet sis bombası, - 91 adet RPG-7 sevk fişeği, - 1 adet Yaesu el telsizi, - 4 çuval amonyum nitrat, - 7 adet termal şemsiye, - 8.000 adet AK-47 piyade tüfeği 7,62x39 mm mühimmatı ve 72 adet şarjör, - 1.640 adet 7,62x54 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı,
-2.900 adet Doçka uçak savar 12,7x108 mm mühimmatı, - 1.260 adet M-16 piyade tüfeği 5,56x45 mm mühimmatı ve 13 adet şarjör, - 40 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği 7,62x54 mühimmatı ve 5 adet şarjör, - 3 adet jeneratör."
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