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Pençe-Kilit'te 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.06.2022
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Pençe-Kilit’te 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberine göre: Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Irak'ta başarıyla devam eden Pençe-Kilit Harekatı'nda 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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