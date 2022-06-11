Son dakika: Doğu’nun incisi Van’a 4 milyar 175 milyon TL’lik yatırım! Başkan Erdoğan'dan toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Doğu’nun incisi Van’da 4 milyar 175 milyon TL’lik 154 yatırımın toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde Van'ı daha büyük eser ve hizmetlere kavuşturmayı sürdüreceğiz. Van'a toplam yatırım bedeli 4.1 milyar lirayı bulan yüzlerce eseri hizmete açıyoruz. Van bunlara layık" dedi.
Başkan Erdoğan, Van - Beşyol Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Bugün 1.5 yılı aşkın aranın ardından tekrar Van'da bulunmaktan sizlerle hasret gidermekten büyük memnuniyet duyuyorum. Van'a her gelişimizde sevgi, coşku, kadirşinaslıkla bizi bağrına basan tüm kardeşlerime şükranlarımız sunuyorum. Van bizi bilir, biz de Van'ı biliriz. Hamdolsun havalimanından buraya kadar caddenin kenarlarında on binlerin bizi bağırlarına bastığını görmek bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Van attığı bu adımla o birilerini yolda bırakacaktır. Buna inanıyoruz muyuz? Öyleyse mesele yok. Ana kademenin, gençlerin coşkusunu görüyorum.
Van'ın tüm mücadelesinde yanında olduk. İhtiyaçlarının giderilmesinde hep Van'la omuz omuzaydık. Son gelişimizde gönül dünyadan geçer ama Van'dan geçmez. Böyle dedik bu şehre ve sizlere olan muhabbetimizi kalbimizin derinliklerinden kopup gelen hissiyatı ifade etmiştik.
Van'ı susuz bıraktılar mı? Bunu kim çözmeliydi, belediye. Erdoğan su sorununu çözdü mü? Benim Kürt kardeşlerimi kimsenin susuz bırakmaya hakkı yok diyordum, su sorununu çözdük. Şu anda böyle bir sorun var mı? Ve olmayacak. Hükümete geldiğimiz günden beri Van'ı yeni proje, yatırım ve hizmetlerle kalkındırmak için çalıştık çabaladık. Allah rızası ve millete hizmet gayesiyle yaptık.
Hangi hükümetler Van'ı bu seviyede eser ve hizmetlerle kalkındırdı geliştirdi? Hiçbiri. Yaşı yetenler bizzat kendileri, yaşı yetmeyenler büyüklerine sorarak 25-30-40 yıl önceki haliyle bugünü karşılaştırsınlar. Aklı, vicdanı olan herkes bu mukayesenin ardından aradaki farkın 20 yıllık değil, asırlık olduğunu kabul edecektir. uru lafla, istismarla, yalan, iftira ile işimiz olmaz. Biz hep somut icraatle konuşuruz. Van'a son 20 yılda 38 milyar liralık yatırım yaptık. Bunlar kamu yatırımı. Bu bütçeyle eğitimde 9682 yeni derslik inşa ettik. 8279 kapasiteli yüksek öğrenim yurtları açtık. 54 spor tesisi inşa ettik. Aç açık bırakmamak için elimizden geleni yaptık. 19 hastane, 103 adet sağlık tesisi inşa ettik. 2011 yılındaki deprem sonrası 25 bin konut, kamu binası, okul, cami, sosyal tesis inşa ederek sahiplerine teslim ettik. AK Parti olarak biz yaptık. 820 konut, 420 ahır, sosyal tesisler ve konaklama birimleri yapımına devam ediyoruz.
Van depreminin gecesinde Erdoğan buradaydı. HADEP neredeydi, ben Kürdüm diyenler neredeydi. Benim için Kürt ve Türk kardeşlerim arasında fark yok. Yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Ayrım yapmayız. Bugün, dün yapmadık, yarın da yapmayız. Kuran'da ne diyor, biz sizi kavimlere ayırdık, birbirinizle iyi anlaşasınız diye. Biz Kürt, Türk, Çerkes, Arap... Böyle bir ayrım yok. Biz herkesi Allah için seviyoruz.
Bizim ölçümüzde ne var. Allah yine ne buyuruyor: Muhakkak inananlar kardeştir. Dolayısıyla tüm inananlarla kardeşiz. Ayrım yok. Bütün bu hizmetlerimizi bu anlayışla yapıyoruz. Bu arada 400 dükkan, 48 işyerini tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettik. Van Gölü'müz adaları, koyları, sahilleri mavi ve turkuaz rengiyle tüm dünyayı kendisine hayran bırakıyor. Van Gölü demiyoruz, Van Denizi diyoruz. Bu güzelliği Van Denizi'ni koruyarak daha da geliştirmek için çok kapsamlı projeyi hayata geçiriyoruz. Atık su arıtma tesislerini iyileştirip yenilerini yapıyoruz. Biyolojik atık su arıtma tesisini hizmete aldık. Van Gölü dip tarama çalışmalarını da sürdürüyoruz. Kirlilik kaynaklarından olan ahırların tamamını yıktık, sahil bandında olmayan Van Gölü'nü kirleten ahırları da yıkıyoruz. Ahırları ihtisas organize sanayi bölgesine taşıyacağız. Hem gölü koruyacak hem de bölgede hayvancılığın gelişimine katkı sunacağız.
Amacımız gölün etrafındaki kirli görüntü ve çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırmaktır. Altyapı yatırımlarına 419 milyon lira finansman desteğinde bulunduk. Mavi bayraklı plaj sayısını artıracak çalışmalara devam ediyoruz. 8 millet bahçesi projemiz var. Çatak'ta 15 Temmuz millet bahçesini hizmete sunmuştu. Erciş millet bahçesinin yapımını tamamladık. İnşallah bu çalışmaların artarak devamını diliyorum. Edremit adeta bir yalı kent. Denize nazır bir ilçemiz. Geçmişte Edremit neydi, şimdi ne. Nereden nereye...
Ulaştırma yatırımları kalkınma altyapısının en önemli unsurları arasında geliyor. 36 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 577 kilometreye çıkardık. Bunu yapan biziz, Karayolları olarak biz yaptık.
Van Çevreyolunun temelini de biraz sonra buradan yapacağımız canlı bağlantıyla atıyoruz. Bu projeyi çok daha önceden hayata geçirecektik, çeşitli sorunlar nedeniyle bugüne kaldı. Tüm sorunları çözdük ve inşallah 41 kilometrelik Van Çevreyolunu inşa edip hizmete açacağız.
Erciş Patnos yolunu Van Hakkari Yüksekova ayrımı yolunu 2024'te Van Muradiye yolu ile Erciş Muradiye Çaldıran yolunu 2025 yılında tamamlıyoruz. Van Kapıköy arasındaki demiryolunu modernize ettik. Ferit Melen Havalimanını yeniledik. Göl kenarında kurduğumuz gemi inşaat tesisindeki feribotları işletmeye aldık.
Tarım ve ormanda 4 baraj 5 gölet yaptık. Son 20 yılda inşa ettiğimiz projelerle 370 dekar araziyi sulamaya açtık. Bugün Van'ı bir başka gördüm. Şu anda on binler bu meydanda.
İnşaat çalışmaları devam eden sulama tesisleri ile 188 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. 5 içme suyu tesisi inşa ettik. 20 yılda Vanlı çiftçilerimize 2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknoloji OSB ve teknoparkı faaliyete geçirdik. Vanlı işverenlerimize toplam 1,3 milyar lira tutarında prim desteği sağladık.
Önümüzdeki dönemde Van'ı daha büyük eser ve hizmetlere kavuşturmayı sürdüreceğiz. Van'a toplam yatırım bedeli 4.1 milyar lirayı bulan yüzlerce eseri hizmete açıyoruz. Van bunlara layık. Anaokulundan liseye kadar her seviyede okullar, üniversitemize ait çok sayıda proje var. Van'a üniversiteyi kim getirdi? Biz. Hastane olarak eğitim araştırmayı kim getirdi? Biz size aşığız. Neşet Ertaş ne diyor, aşkınan koşan yorulmaz diyor. Biz de aşkınan koşuyor ve yorulmuyoruz.
Sizin için biz Ferhat olduk Ferhat. Siz de Şirin. Ferhat dağları deler mi? Niye, aşk dağları deldirir.
Durmak yok. Bu yatırımlar arasında özel sektörümüzün fabrikaları da var. Van'ı ileriye taşıyacak yatırımları bugün burada resmen açıyoruz. Bu yatırımların şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
154 YATIRIM
Van'da değeri milyarlarca lirayı aşan ve her alanda gerçekleşen yatırımlar şehrin yükselişini hızlandırdı. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın da ilgisini çeken Van Gölü ile ilgili projeler, vatandaşların günlük hayatını etkileyen hizmet binaları, ekonomik destekler, aralıksız süren altyapı ve üstyapı çalışmaları, turizme de büyük katkı sağlayan prestij caddeleri, millet bahçeleri gibi yatırımlar hayata geçiyor. Terör yerine üretim ve turizm ile anılmaya i.başlayan Van'da son yıllarda gerçekleşen 154 yatırımın toplu açılışını bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi.
VAN GÖLÜ KORUNUYOR
Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nü korumak için birçok yatırım yapıldı. Dip tarama çalışmasıyla gerçekleşen temizliğin yanı sıra atıklardan korumak ve sürdürülebilirlik için tesis yatırımları gerçekleşti.
Yatırım bedeli 532 milyon lira olan Van Merkezi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi hayata geçirildi. 1 milyon nüfusa yetecek şekilde planlanan tesis, günlük 200 bin metreküp suyu işleme kapasitesine sahip. Van'da bulunan katı atık tesisi ise çevre kirliliğini önlemenin yanı sıra 20 bin hanenin elektriğini sağlıyor.
4 MİLYAR LİRALIK KONUT
2011'de gerçekleşen Van Depremi sonrası şehir yeniden inşa edilmeye başladı. Kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğü projelerde birçok dükkân ve ev hak sahiplerinin oldu. TOKİ ile birlikte yapılan çalışmalar kapsamında toplam yatırım değeri 4 milyar lira olan 24 bin 71 konut ile beraber yüzlerce okul, hastane, işyeri, köy evi vatandaşlara kazandırıldı. Konutların yanı sıra vatandaşlar için millet bahçeleri de faaliyete geçirildi. Çatak 15 Temmuz Millet Bahçesi 27 bin 840 metrekare proje alanıyla hayata geçerken, Erciş Millet Bahçesi 20 bin 500 metrekarelik alana kurularak vatandaşların hizmetine sunuldu.
VAN ÇEVREYOLUNUN TEMELİ ATILACAK
Başkan Erdoğan bugün ayrıca Edremit'ten başlayıp Van şehir merkezinin doğusundan geçerek Erciş yoluna bağlanan 41 kilometrelik Van çevreyolunun temelini atıldı. Kentin şehir içi trafik yoğunluğunu rahatlatacak çevreyolu ile uluslararası yol ağına kesintisiz, kısa süreli ve konforlu erişimi sağlanacak. Çevreyolu ile aynı zamanda yeni yaşam ve üretim alanları da şehre kazandırılacak.
BEŞİNCİ VAN ZİYARETİ
Esnaflık yapan 43 yaşındaki Ferit Dağçoban, "Eskiden cumhurbaşkanı, başbakan tek tük geliyordu. Sayın Erdoğan beşinci defa ziyaret ediyor. Biz Vanlı milletvekillerini Erdoğan kadar görmedik. Erdoğan'dan başka siyasi görmüyoruz" dedi.
Öğrenci Sevim Apaydın ise "Van yapılan yatırımlarla Doğu'nun incisi haline geldi. Cumhurbaşkanı'nın sık sık halkla bir araya gelmesi çok güzel" diye konuştu.
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