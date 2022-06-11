Son dakika: Doğu’nun incisi Van’a 4 milyar 175 milyon TL’lik yatırım! Başkan Erdoğan’dan toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Van'ın tüm mücadelesinde yanında olduk. İhtiyaçlarının giderilmesinde hep Van'la omuz omuzaydık. Son gelişimizde gönül dünyadan geçer ama Van'dan geçmez. Böyle dedik bu şehre ve sizlere olan muhabbetimizi kalbimizin derinliklerinden kopup gelen hissiyatı ifade etmiştik.

Van'ı susuz bıraktılar mı? Bunu kim çözmeliydi, belediye. Erdoğan su sorununu çözdü mü? Benim Kürt kardeşlerimi kimsenin susuz bırakmaya hakkı yok diyordum, su sorununu çözdük. Şu anda böyle bir sorun var mı? Ve olmayacak. Hükümete geldiğimiz günden beri Van'ı yeni proje, yatırım ve hizmetlerle kalkındırmak için çalıştık çabaladık. Allah rızası ve millete hizmet gayesiyle yaptık.

Hangi hükümetler Van'ı bu seviyede eser ve hizmetlerle kalkındırdı geliştirdi? Hiçbiri. Yaşı yetenler bizzat kendileri, yaşı yetmeyenler büyüklerine sorarak 25-30-40 yıl önceki haliyle bugünü karşılaştırsınlar. Aklı, vicdanı olan herkes bu mukayesenin ardından aradaki farkın 20 yıllık değil, asırlık olduğunu kabul edecektir. uru lafla, istismarla, yalan, iftira ile işimiz olmaz. Biz hep somut icraatle konuşuruz. Van'a son 20 yılda 38 milyar liralık yatırım yaptık. Bunlar kamu yatırımı. Bu bütçeyle eğitimde 9682 yeni derslik inşa ettik. 8279 kapasiteli yüksek öğrenim yurtları açtık. 54 spor tesisi inşa ettik. Aç açık bırakmamak için elimizden geleni yaptık. 19 hastane, 103 adet sağlık tesisi inşa ettik. 2011 yılındaki deprem sonrası 25 bin konut, kamu binası, okul, cami, sosyal tesis inşa ederek sahiplerine teslim ettik. AK Parti olarak biz yaptık. 820 konut, 420 ahır, sosyal tesisler ve konaklama birimleri yapımına devam ediyoruz.