Afet var başkan yok! Ankara selle uğraşırken Mansur Yavaş Eskişehir’de toplantıda!

YAVAŞ'I GÖREN VAR MI?

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı avukat Mehmet Yılmazer: "Sirkeli'de dere taştı. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin olay yerinde ve vatandaşların içindeydi. Günlerdir Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihmalleri ve yetersizlikleri bu şehri mağdur ediyor. Mansur Yavaş'ı gören var mı?"

Zeki Bahçe: "Devletin tüm kurumları Ankara için seferber olurken CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Eskişehir'de bir araya gelmişler. Tabi ki Ankara gibi bir derdi olmayan Çapsız Mansur Yavaş da oradaydı. Başka ne denir ki bilmiyorum. Tek kelimeyle rezalet."

Mehmet Ardıç: "CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi tüm uyarılara rağmen tedbir almayınca, ASKİ mazgal temizliği yapmayınca başketin göbeği Kızılay'da iş esnafa kaldı."

Gülsüm Tatlıpınar: "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iş bilmezliğinin cezasını yine vatandaş çekti. Ankara'da aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı alt geçitler suyla doldu, trafikte aksamalar yaşandı."