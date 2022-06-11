Afet var başkan yok! Ankara selle uğraşırken Mansur Yavaş Eskişehir'de toplantıda!
Ankara’da kuvvetli yağış etkili olurken, yollar kısa sürede göle döndü; bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Kentin çeşitli noktalarında çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Bir vatandaşın hayatını kaybettiği felakette CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş hiçbir hazırlık yapmadığı gibi kentte de değil. Vatandaşlar çileden çıkarken CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in ev sahipliğinde bir araya geldiği, Mansur Yavaş’ın da Eskişehir’deki toplantıya katıldığı bildirildi.
Ankara'daki sağanakta bir kişi hayatını kaybederken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Eskişehir'de olduğu öğrenildi. CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in ev sahipliğinde bir araya geldiği, Mansur Yavaş'ın da Eskişehir'deki toplantıya katıldığı bildirildi.
VALİLİK PEŞ PEŞE UYARMIŞTI, BELEDİYE UYUDU
Ankara Valiliği; 10 Haziran 2022 tarihinde yaptığı açıklamada yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısında bulunmuştu.
Valilik açıklamasında, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren il genelinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirilmişti.
Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedilmişti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara Valiliği'nin uyarısına rağmen Eskişehir'e gitmesi tepki topladı.
Vatandaşların tepkisi şöyle:
"ALIN SİZE BİR BALIKÇI HİKAYESİ DAHA"
Aslan Değirmenci: "Çapsız diyeceğim olmayacak! Bir haftadır Ankara için sel ve dolu uyarısı yapılıyor, Mansur Bey Eskişehir'de cirit atıyor! Olacak iş değil! Oluyor ama…"
Mustafa Sevencan: "Alın size bir balıkçı hikayesi daha. Düşün artık milletin yakasından"
Mehmet Kamil Yıldırım: "Yazık oldu vatandaşlarımıza"
Fahri Gündoğdu: "Ankara'da üst üste yapılan yağış uyarılarına rağmen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir'de CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları ile bir araya gelmiş. Millet diye bir dertleri yok..."
YAVAŞ'I GÖREN VAR MI?
AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı avukat Mehmet Yılmazer: "Sirkeli'de dere taştı. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin olay yerinde ve vatandaşların içindeydi. Günlerdir Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihmalleri ve yetersizlikleri bu şehri mağdur ediyor. Mansur Yavaş'ı gören var mı?"
Zeki Bahçe: "Devletin tüm kurumları Ankara için seferber olurken CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Eskişehir'de bir araya gelmişler. Tabi ki Ankara gibi bir derdi olmayan Çapsız Mansur Yavaş da oradaydı. Başka ne denir ki bilmiyorum. Tek kelimeyle rezalet."
Mehmet Ardıç: "CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi tüm uyarılara rağmen tedbir almayınca, ASKİ mazgal temizliği yapmayınca başketin göbeği Kızılay'da iş esnafa kaldı."
Gülsüm Tatlıpınar: "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iş bilmezliğinin cezasını yine vatandaş çekti. Ankara'da aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı alt geçitler suyla doldu, trafikte aksamalar yaşandı."
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- Afet var başkan yok! Ankara selle uğraşırken Mansur Yavaş Eskişehir'de toplantıda!
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