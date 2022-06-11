Ankara sağanak ve doluya teslim oldu! Mazgallar tıkandı yollar göle döndü

Son dakika haberleri… Başkent'te 4 gün önce etkili olan sağanak yağışın akabinde Ankaralılar kabusu yaşamış yollar göle dönmüştü. Araçlar yollarda kalmış, mahsur kalanlar kepçeler yardımıyla kurtarılmıştı. Bugün Ankara'da etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yağışı tekrar korku filmlerini aratmadı. Ansızın bastıran yağmur ile fırtınada altgeçitler sular altında kalırken, su düzeyinin artması ile beraber trafik de felç oldu. Mazgalların kapalı olması sebebiyle yollar tekrar göle döndü ve sürücüler oldukça zor anlar yaşadı. İçişleri Bakan yardımcısı İsmail Çataklı, Ankara'daki felakete ilişkin son dakika açıklamasında "Saat 16:00 itibariyle ağaç devrilmesi, çatı uçması, toprak kayması, su baskını, mazgal tıkanması vb 112 üzerinden itfaiyeye 1378, Afad'a 159 ihbar ulaştı. Mahsur kalan üç çocuk kurtarıldı. Bir sele kapılma ihbarı bulunmakta olup AFAD ve JAK ekipleri yönlendirildi." ifadelerini kullandı. Son durumu bölgeden A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı. İşte ayrıntılar…