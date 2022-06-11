ABD'li Tümgeneral'den Türkiye açıklaması: Karadeniz'de güvenliği sağlama rolünü çok önemsiyoruz
İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen EFES- 2022 Tatbikatı'na katılan Amerikan Donanması'na ait USS Arlington Gemisi Komutanı Tümgeneral Francis Donovan, "Türk Deniz Kuvvetleri ortağımız. Kabiliyetlerimiz, birbirimize olan güvenimizin ve NATO'nun gücü üzerine kurulu. Karadeniz'in ekonomik refahı bu istikrara bağlı. Türkiye'nin Karadeniz'de güvenliği sağlama rolünü çok önemsiyoruz" dedi.
9 Mayıs- 9 Haziran tarihleri arasında düzenlenen EFES- 2022 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'na katılan Amerikan Donanması'na ait USS Arlington Gemisi, tatbikatın ardından İzmir Alsancak Limanı'na demirlerken, kapılarını gazetecilere açtı.
Düzenlenen resepsiyonda konuşan USS Arlington'ın komutanı Tümgeneral Francis Donovan, Türkiye'de olmaktan dolayı onur duyduklarını söyledi. Donovan, "İzmir şehri gerçekten sıcak ve misafirperver. Bizlere ve askerlerimize çok sıcak davrandılar. Bundan dolayı çok mutluyum. Türkiye'de bulunmaktan da onur duyuyorum." dedi.
"Burada iş birliğimizi sağlamlaştırmak harika. Türk Deniz Kuvvetleri ortağımız. Kabiliyetlerimiz, birbirimize olan güvenimizin ve NATO'nun gücü üzerine kurulu." diyen General ,"Karadeniz'in ekonomik refahı bu istikrara bağlı. Türkiye'nin Karadeniz'de güvenliği sağlama rolünü çok önemsiyoruz. Bu zor zamanlarda Efes Tatbikatı, bu birlikteliğin çok güzel bir örneğini sundu. Amerikan Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri'nin bu müttefikliğimizdeki kararlılığı bugün ve gelecekteki zorlukları aşmamızda bizim için yardımcı olacaktır. Tek bir ülke uluslararası tehditleri tek başına göğüsleyemez. Amerikan 6'ncı Filosu adına Türkiye'ye birlikte çalışmayı güçlendirdiği için teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen en büyük planlı tatbikatlarından biri olan EFES-2022 hız kesmeden devam ediyor. Tatbikatta 37 ülkeden binden fazla yabancı personel görev yapıyor.
Bölgedeki en büyük birleşik müşterek tatbikat olma özelliğini taşıyan EFES-2022 Tatbikatı'na TSK unsurları ile birlikte 10 binden fazla personel katılıyor.
"MÜŞTEREK ÇALIŞMA KABİLİYETİMİZİ ARTIRMAK HARİKA BİR DENEYİM OLDU"
Tatbikat devam ederken müttefik ülke askerleri, tatbikat hakkındaki deneyimlerini ve görüşlerini paylaştı. ABD ordusundan bir asker, "Bu tatbikata katılımcı ülkelerin istihkam kabiliyetlerini görüyoruz. Uluslararası partnerlerimizle müşterek çalışma kabiliyetimizi artırmak harika bir deneyim oldu" dedi.
Bir diğer ABD askeri ise "Burada, Türk ve Azerbaycanlı patlayıcı madde imha sınıfı ve istihkam sınıfı personeli ile tatbikat gerçekleştirmekteyiz. Bu eğitim sadece ABD ordusu için değil, diğer ulusların askerleri için de yararlı. Çünkü diğer ulusların kabiliyetlerini öğreniyoruz. Tabii sadece bu değil, aynı zamanda diğer uluslarla arkadaşlık ilişkileri de geliştiriyoruz" diye konuştu.
"TÜRK ORDUSUNA BU BÜYÜK TATBİKATIN BİR PARÇASI OLMA ŞANSINI VERDİĞİ İÇİN MÜTEŞEKKİRİZ"
Tatbikata katılan Bangladeş ordusundan bir yüzbaşı ise "Takım olarak 19 Mayıs 2022 tarihinde Efes Tatbikatı'na katılmak için geldik. Burada Türk Ordusu ile eşsiz ve harika bir fırsat yakaladık. Farklı ordulardan askerlerle tanıştık. Farklı kültürleri, gelenekleri ve silahları, farklı orduların çeşitli taktik ve eğitimlerini öğrenmek benim için de harika bir deneyimdi. Özellikle Türk ordusuna bizi davet ettiği ve bu büyük tatbikatın bir parçası olma şansını verdiği için müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.
"TÜRK ORDUSUNDAN YENİ DENEYİMLER VE YENİ BECERİLER KAZANDIK"
Kosova ordusundan bir teğmen de görüşlerini şöyle dile getirdi: "Bu tatbikata katılmak ve tatbikata katılan ülkelerle tecrübe paylaşımında bulunmak çok faydalı oldu. Özellikle Türk ordusundan yeni deneyimler ve yeni beceriler kazandık. Türk ordusuna bu büyük tatbikata katılma fırsatı verdiği için teşekkür ediyor ve devletlerimiz arasındaki ilişkilerin devam etmesini temenni ediyoruz."
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