Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Milli davamıza sahip çıkmaya devam ediyoruz"
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gitti. Çavuşoğlu, “Milli davamıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Türkiye ile Kıbrıs Türkü’nün haklarını birlikte korumak için KKTC’deyiz” ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti.
Mevlüt Çavuşoğlu, havalimanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler tarafından karşılandı.
Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Milli davamıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Türkiye ile Kıbrıs Türkü'nün haklarını birlikte korumak için KKTC'deyiz" ifadelerini kullandı.
ERSİN TATAR İLE BİR ARAYA GELECEK
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, temasları kapsamında sivil toplum örgütleriyle görüşecek, Girne Lapta bölgesinde halkla buluşacak.
Mevlüt Çavuşoğlu, pazartesi günü de KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelecek.
Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda son gelişmelerin ele alınacağı görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlenecek.
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