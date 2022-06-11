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Haberler Galeri Son dakika: Ankara'da sağanak yağış ve fırtına ne zaman bitecek? 11 Haziran Meteoroloji Ankara 5 günlük hava durumu

Son dakika: Ankara'da sağanak yağış ve fırtına ne zaman bitecek? 11 Haziran Meteoroloji Ankara 5 günlük hava durumu

Son dakika... Ankara'da sağanak yağış ne zaman bitecek? Meteoroloji tarafından öğle saatlerinden itibaren Ankara'da sağanak yağış olacağı bildirilmişti. Ankara'da beklenen yoğun yağış başladı. Çankaya, Etimesgut, Yenimahalle, Sincan ilçelerinde dolu ve sağanak etkili oldu. Bu gelişmelerin ardından Ankara'da yağışların ne zaman biteceği araştırılmaya başlandı. Peki, Ankara'da yağmur ve fırtına ne zaman bitecek? İşte 11 Haziran Meteoroloji Ankara 5 günlük hava durumu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2022 15:56
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Son dakika: Ankara’da sağanak yağış ve fırtına ne zaman bitecek? 11 Haziran Meteoroloji Ankara 5 günlük hava durumu

Son dakika... Ankara'da sağanak yağış ve fırtına ne zaman bitecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta yurt genelinde beklenen yağış ve fırtına ile ilgili vatandaşları uyardı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde yağış etkili oluyor. Öğle saatlerinden itibaren; Ankara'da yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği duyurulmuştu. Peki, Ankara'da sağanak yağış ve fırtına ne zaman bitecek? İşte 11 Haziran Meteoroloji Ankara 5 günlük hava durumu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Ankara’da sağanak yağış ve fırtına ne zaman bitecek? 11 Haziran Meteoroloji Ankara 5 günlük hava durumu

ANKARA'DA SAĞANAK YAĞIŞ VE FIRTINA NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporuna göre, bugün öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağışların pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günü de devam edeceği bildirildi. Bu süre içerisinde hava sıcaklığı en düşük 14, en yüksek 26 derece olacak. 16 Haziran Perşembe günü ise çok bulutlu hava hakim olacak.

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Son dakika: Ankara’da sağanak yağış ve fırtına ne zaman bitecek? 11 Haziran Meteoroloji Ankara 5 günlük hava durumu

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

12 Haziran Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı, hava sıcaklığı en düşük 14, en yüksek 23 derece
13 Haziran Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı, hava sıcaklığı en düşük 15, en yüksek 22 derece
14 Haziran Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı, hava sıcaklığı en düşük 14, en yüksek 26 derece
15 Haziran Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı, hava sıcaklığı en düşük 14, en yüksek 25 derece
16 Haziran Perşembe: Çok bulutlu, hava sıcaklığı en düşük 15, en yüksek 26 derece

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Son dakika: Ankara’da sağanak yağış ve fırtına ne zaman bitecek? 11 Haziran Meteoroloji Ankara 5 günlük hava durumu

TÜRKİYE'DE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin 11 Haziran 2022 tarihli hava durumu raporuna göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karaman dışında İç Anadolu bölge geneli, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hakkari, Van'ın doğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Son dakika: Ankara’da sağanak yağış ve fırtına ne zaman bitecek? 11 Haziran Meteoroloji Ankara 5 günlük hava durumu

Yağışların: Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Burdur, Isparta, Kayseri, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan çevreleri ıle Antalya'nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.