11 Haziran 2022, Cumartesi
Son dakika: Ankara'da sağanak yağış ve fırtına ne zaman bitecek? 11 Haziran Meteoroloji Ankara 5 günlük hava durumu
Son dakika... Ankara'da sağanak yağış ne zaman bitecek? Meteoroloji tarafından öğle saatlerinden itibaren Ankara'da sağanak yağış olacağı bildirilmişti. Ankara'da beklenen yoğun yağış başladı. Çankaya, Etimesgut, Yenimahalle, Sincan ilçelerinde dolu ve sağanak etkili oldu. Bu gelişmelerin ardından Ankara'da yağışların ne zaman biteceği araştırılmaya başlandı. Peki, Ankara'da yağmur ve fırtına ne zaman bitecek? İşte 11 Haziran Meteoroloji Ankara 5 günlük hava durumu...
Giriş Tarihi: 11.06.2022 15:56
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