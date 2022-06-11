Son dakika: Ankara’da sağanak yağış ve fırtına ne zaman bitecek? 11 Haziran Meteoroloji Ankara 5 günlük hava durumu

Son dakika... Ankara'da sağanak yağış ve fırtına ne zaman bitecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta yurt genelinde beklenen yağış ve fırtına ile ilgili vatandaşları uyardı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde yağış etkili oluyor. Öğle saatlerinden itibaren; Ankara'da yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği duyurulmuştu. Peki, Ankara'da sağanak yağış ve fırtına ne zaman bitecek? İşte 11 Haziran Meteoroloji Ankara 5 günlük hava durumu...