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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki: Ağlamada çok başarılılar

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Giriş Tarihi: 07.06.2022 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Yunanistan’a sert tepki: Ağlamada çok başarılılar

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın adalar provokasyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Yunan Başbakan ve Dışişleri Bakanlarının Türkiye'yi şikayetlerini gündeme alan Bakan Çavuşoğlu, "Ağlamada çok başarılılar" dedi.

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