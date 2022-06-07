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Darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.06.2022
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Darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı!

Son dakika haberine göre: Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 9'u firari 17 sanığın "15 Temmuz darbe girişimi" ile "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında yargılandığı davada gerekçeli karar açıklandı.

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