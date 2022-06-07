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Kuzey Irak'ta 10 PKK'lı terörist öldürüldü! Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.06.2022 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022
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Kuzey Irak’ta 10 PKK’lı terörist öldürüldü! Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam

Son dakika haberine göre: Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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