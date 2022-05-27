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Son dakika: Türkiye'nin operasyon sinyali sonrası HDP Sözcüsü Ebru Günay'dan ittifak ortaklarına skandal çağrı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.05.2022 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
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Son dakika: Türkiye’nin operasyon sinyali sonrası HDP Sözcüsü Ebru Günay’dan ittifak ortaklarına skandal çağrı

Son dakika haberi... HDP Sözcüsü Ebru Günay, Türkiye'nin güney sınırında yer alan terör unsurlarına yönelik yürüttüğü sınır ötesi operasyonları 'soykırım' olarak niteledi. Günay, ittifak ortaklarına da çağrı yaparak, TSK'ya karşı durmaları için destek istedi.

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