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Son dakika | Devlet Bahçeli'den MHP Siyaset Okulu Sertifika töreninde önemli açıklamalar! Kılıçdaroğlu'na "Demirtaş" tepkisi

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Giriş Tarihi: 04.06.2022 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022
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Son dakika | Devlet Bahçeli’den MHP Siyaset Okulu Sertifika töreninde önemli açıklamalar! Kılıçdaroğlu’na Demirtaş tepkisi

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da MHP Siyaset Okulu Sertifika töreninde önemli açıklamalarda bulunudu. Bahçeli, "Türkiye'nin siyaset ve demokrasi hayatının en ciddi sorunlarından birisi muhalefetin şahsiyet ve basiret yoksunluğudur. Şahsiyet yoksa şuur da yoktur. Şuursuz bir siyaset çamurluktur, çirkinliktir, çürümüşlüktür." dedi. Bahçeli, "Demirtaş'a sahip çıkmanın insanlık görevi olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı bize söylesin bunu söylemek insanlık mıdır, şerefli bir tavır mıdır?" diyerek Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

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