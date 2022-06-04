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Son dakika: EGM'den 'çocuk kaçırma' provokasyonuyla ilgili flaş açıklama: Adli işlemler başlatıldı!

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Giriş Tarihi: 04.06.2022 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022
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Son dakika: EGM’den ’çocuk kaçırma’ provokasyonuyla ilgili flaş açıklama: Adli işlemler başlatıldı!

Son dakika haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabında son günlerde özellikle sosyal medya platformanlarında başlatılan "çocukların kaçırılmaya çalışıldığı" yönündeki provokasyonlarla ilgili bir açıklama yayınladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabında son günlerde özellikle sosyal medya platformanlarında başlatılan "çocukların kaçırılmaya çalışıldığı" yönündeki provokasyonlarla ilgili bir açıklama yayınladı.

ADLi İŞLEMLERİ BAŞLATILDI
Yapılan açıklamada, "Birimlerimize çocuk kaçırma olayı ile ilgili herhangi bir müracaat söz konusu değildir. Suç ve suç unsuru içeren paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında gerekli adlı işlemlerin başlatıldığı hususu kamuoyunu saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

İşte EGM'nin kaçırılan çocuklar ile ilgili yaptığı son dakika açıklaması:

"Son günlerde sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden halk arasında korku ve paniğe sebebiyet verebilecek "çocukların kaçırılmaya çalışıldığı" yönünde görseller paylaşıldığı tespit edilmiştir.

"Çeşitli plakalı araçlar ile çocukların kaçırılacağı", "kılık değiştirip çocuk kaçırıldığı" şeklinde ifadeler içeren kaçırma iddialarına karşın, bahse konu illerde çocuk kaçırma olaylarının olmadığına dair resmi makamlar tarafından açıklamalar yapılmıştır. Bu açıklamalara rağmen benzer paylaşımlara devam edildiği görülmüştür.

Yukarıda iddia edildiği kapsamda birimlerimize çocuk kaçırma olayı ile ilgili yapılmış herhangi bir müracaat söz konusu değildir. Bahse konu paylaşımların dezenformasyon içerikli olduğu belirlenmiş olup bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur.

Suç ve suç unsuru içeren paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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