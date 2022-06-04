CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutarsız dış politikası! Açıklamaları sürekli değişiyor

LİBYA SKANDALI UNUTULMADI

Kılıçdaroğlu Libya politikasında da kendisi ile çelişti. "Doğu Akdeniz'de neden yokuz?" diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Libya ulusal mutabakat hükümeti ile yapılan anlaşma sonrası "bu kez de orada ne işimiz var?'' diye sordu.