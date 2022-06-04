CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutarsız dış politikası! Açıklamaları sürekli değişiyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tutarsızlıklar, çelişkiler ve gerçeklerden uzaklaşan bir dış politika anlayışıyla gündemden düşmüyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sınır ötesi operasyonları, mülteci programı ve S-400'lerin alınması konusundaki günlük değişen açıklamaları tutarsızlığını ortaya koydu.
Cumhuriyet Halk Partisi, dış politikada tutarsız siyaset izlemeye devam ediyor. Özellikle sınır ötesi operasyonlar konusunda çelişkili bir yaklaşım ortaya koyan ana muhalefet partisi, eleştiri oklarının hedefi haline geliyor.
Genel Kurul'da Suriye'nin kuzeyine sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasını sağlayan tezkere oylandı. CHP tezkereye istemeyerek de olsa destek verdi. Daha sonra operasyonlara karşı çıktı.
HDP'NİN EMRİNE UYDU
Kılıçdaroğlu bir sonraki oylamada ise HDP'nin emrine uydu. Yani tezkereye "hayır" oyu verdi. Bununla da yetinmedi "evet" diyenleri ihanet ile suçladı.
YPG/PYD'nin terör örgütü olmadığını dile getiren de Kılıçdaroğlu'ndan başkası değildi.
SURİYELİ MÜLTECİ ÇELİŞKİSİ
''Suriyeler ülkelerine dönsün'' diyen Kılıçdaroğlu, dönüşün önünü açan o operasyonların da karşısında oldu.
Ana muhalefet liderinin ''iki yıl içerisinde Suriyelileri göndereceğiz'' sözü, partisi tarafından 2016'da hazırlanan mülteci raporunu akıllara getirdi.
Öyle ki 160 sayfalık raporda Suriyelilerin tamamının gönderilmesinin mümkün olmadığı bir yana entegrasyon bakanlığı kurularak mültecilerin topluma entegre edilmesi gerektiği savunuldu.
CHP, suriyeli mültecilerin yerleştirileceği terörden arındırılmış "güvenli bölge"yi de hedef aldı.
LİBYA SKANDALI UNUTULMADI
Kılıçdaroğlu Libya politikasında da kendisi ile çelişti. "Doğu Akdeniz'de neden yokuz?" diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Libya ulusal mutabakat hükümeti ile yapılan anlaşma sonrası "bu kez de orada ne işimiz var?'' diye sordu.
S-400 ÇIKIŞI TEPKİ ÇEKTİ
CHP'den S-400 konusunda da çelişkili açıklamalar geldi. Parti sözcüsü Faik Öztrak ısrarla karşı çıktıkları hava savunma sistemlerinin alınmasını Kılıçdaroğlu'nun önerdiğini savundu.
İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA DESTEK VERDİ
Sık sık Kuva-yi Milliye ve vatanseverlik vurgusu yapan CHP yönetimi, Türkiye'nin, terör örgütü PKK'ya verdikleri destekleri nedeniyle
NATO üyeliklerine karşı çıktığı İsveç ve Finlandiya'nın yanında yer aldı.
Kendi ülkesine iftira atmak ve şikayet etmekten geri durmadı. Kemal kılıçdaroğlu'nun çelişkili açıklamaları, ana muhalet partsinin dış politikadaki tutarsızlığını ortaya koydu.
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