CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu neden "ben adayım" diyemiyor? İşte masadaki HDP-İYİ Parti çıkmazı

HDP – İYİ PARTİ ÇIKMAZI

HDP'nin İYİ Parti'den ya da onların önereceği bir adayı onaylamamasını fırsat bilen Kılıçdaroğlu, kendini aday göstermek için bekliyor.

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Miş, "HDP ise İYİ Parti'nin etkin olduğu ya da İYİ Parti'nin belirlediği bir adaya oy vermeyiz diyerek pazarlık yürütüyorlar. Kılıçdaroğlu bu konuda da elinin güçlendiğini düşünüyor. HDP'nin kendisinin ya da CHP'nin ortaya koyduğu adayı destekleyeceğini düşünüyor." ifadelerine yer verdi.