05 Haziran 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu neden "ben adayım" diyemiyor? İşte masadaki HDP-İYİ Parti çıkmazı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu neden "ben adayım" diyemiyor? İşte masadaki HDP-İYİ Parti çıkmazı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.06.2022 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022
ABONE OL
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu neden ben adayım diyemiyor? İşte masadaki HDP-İYİ Parti çıkmazı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimleri için adayını açıklayamaması A Haber canlı yayınında değerlendirildi. 6'lı masadaki HDP'ye vurgu yapan SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş, "HDP’nin kendisini ya da CHP’nin ortaya koyduğu adayı destekleyeceğini düşünüyor" diyerek Kılıçdaroğlu'nun beklemeye geçtiğini belirtti.

SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş, A Haber canlı yayınından Gökhan Kurt'un "Kılıçdaroğlu neden "ben adayım" diyemiyor?" sorusunu cevapladı.

"SEÇİM TARİHİ AÇIK"

Erken seçim çığırtkanlığının bitmesi gerektiğini belirten Miş, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin de boşa düştüğünü vurguladı.

A Haber canlı yayınından önemli açıklamalarda bulunan SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş, "Sayın Kılıçdaroğlu son açıklamasında 'seçim tarihini açıklayın, adayımızı açıklarız' dedi ancak seçim tarihi açık. 1 yıl var. Erken seçim tartışması üzerinden mesele farklı başlıklardan tartışılıyordu. Zaten 1 yıl kadar bir süreç kaldı. Erken seçim tartışmasını artık rafa kaldırmak gerekiyor." dedi.

"KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAK İSTİYOR"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifak masasındaki partileri kendine mecbur konuma getirdiğini belirten Miş, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı aslında belli. Bunu kendisi istiyor. Partisinden birçok yetkili de adayın ya Kılıçdaroğlu olacağını ya da kendilerinin belirleyeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu bir süreç izliyor. Bugüne kadar 6+1 olarak tarif ettiğimiz adayın kim olacağını belirlemek için rekabet alanı var. Kılıçdaroğlu, engelleri kaldırmaya çalışıyor. Önce Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş iddialarını 'belediye başkanlarının aday olmaması gerektiğini' birçok kez belirterek tavrını ortaya koydu. Diğer taraftan da seçim kanunun değişmesi 6+1'i yönünü değiştirdi. Değişim ile birlikte küçük partilerin pazarlık payının düşmesi, onlara mecbur kalmaları gibi faktörleri gördüğünde Kılıçdaroğlu elinin güçlendiğini düşünüyor." şeklinde konuştu.

HDP – İYİ PARTİ ÇIKMAZI

HDP'nin İYİ Parti'den ya da onların önereceği bir adayı onaylamamasını fırsat bilen Kılıçdaroğlu, kendini aday göstermek için bekliyor.

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Miş, "HDP ise İYİ Parti'nin etkin olduğu ya da İYİ Parti'nin belirlediği bir adaya oy vermeyiz diyerek pazarlık yürütüyorlar. Kılıçdaroğlu bu konuda da elinin güçlendiğini düşünüyor. HDP'nin kendisinin ya da CHP'nin ortaya koyduğu adayı destekleyeceğini düşünüyor." ifadelerine yer verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA