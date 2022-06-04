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Son dakika: Başkan Erdoğan LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.06.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan LGS’ye girecek öğrencilere başarı diledi

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere başarı diledi. Başkan Erdoğan "Allah zihin açıklığı versin, sınavınız şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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