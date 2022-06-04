Kılıçdaroğlu teröristlerin sırtını mı sıvazlayacak? AB elçilerine skandal vaat: Terör yasası değişecek

Sınır ötesine düzenlenen operasyonlar sadece Avrupa'yı değil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da rahatsız ediyor. Öyle ki CHP lideri, partisinin grup toplantısında Türkiye'nin Suriye'de terör hedeflerine yönelik başlatmayı planladığı harekata ise yine karşı çıktı.