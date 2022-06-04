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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 10 soru yanıtı: Aday mısın değil misin? Sıkıysa onu açıkla

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Giriş Tarihi: 04.06.2022 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022
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Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 10 soru yanıtı: Aday mısın değil misin? Sıkıysa onu açıkla

AK Parti Kızılcahamam kampında konuşan Başkan Erdoğan'ın gündeminde, Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz grup toplantısında kendisine yönelttiği 10 soru karşısında "siyasi yenilgi" alan Kılıçdaroğlu verdiği yanıtlarla skandallarına bir yenisi daha eklemiş oldu. Başkan Erdoğan ise Kızılcahamam kampında Kılıçaroğlu'nun yanıtlarına cevap olarak "Aday olup olmayacağı sorusuna, seçimin tarihi belli olmasına rağmen çarpıtarak yüreksizliğini, çapsızlığını ortaya koydu. Seçim tarihi belli, siz adayınızı belirleyin. Sen sıkıyorsa aday mısın, değil misin onu açıkla." diye yanıt verdi.

Başkan Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın gündeminde Kılıçdaroğlu'na yönelttiği 10 soru vardı. Kılıçdaroğlu'nun "siyasi hezimet"ten öteye geçemeyen cevabı karşısında Başkan Erdoğan kendisine böyle seslendi: ADAY MISIN DEĞİL MİSİN? SIKIYSA BUNU AÇIKLA

"VERDİĞİ YANITLAR BURAM BURAM KİFAYETSİZLİK TÜTÜYOR"
Türk siyasi tarihinin katlanması en ağır cilvesi bizim dönemimize denk geldi. Bunun adı Kılıçdaroğlu'dur. Gülüp geçsek gülüp geçilecek hali yok. Ciddiye alsak ciddiye alınacak hali yok. İftiranın, yalanın, zırvanın dozunu sürekli artırıyor. Ara ara biz de bunun paçasından tutuğ aşağı çekmek zorunda kalıyoruz. Sorduğumuz 10 soruya güya cevap vermiş ve güya bize de 10 soru sormuş. Verdiği yanıtlardan bu şahsın kifayetsizliği buram buram tütmektedir.

"RUMLARIN VE ONLARI ÜSTÜMÜZE SALANLARIN YANINDA"
Doğu Akdeniz ile ilgili soruma verdiği yanıtla, ülkesinin değil, milletinin değil, Rumların ve onları üzerimize salanların yanında olduğunu verdiği cevapla göstermiştir.

"SIKIYORSA ADAY MISIN DEĞİL MİSİN ONU AÇIKLA"
Aday olup olmayacağı sorusuna, seçimin tarihi belli olmasına rağmen çarpıtarak yüreksizliğini, çapsızlığını ortaya koydu. Seçim tarihi belli, siz adayınızı belirleyin. Sen sıkıyorsa aday mısın, değil misin onu açıkla.

Bize attığı iftirların hesabını hukuk önünde soruyoruz, soracağız. Şu ana kadar Kılıçdaroğlu'ndan 250 milyon kazandık. Bunu 2 vakfa veriyoruz. İnşallah bir hayrı dokunmuş olur.

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