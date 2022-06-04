Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 10 soru yanıtı: Aday mısın değil misin? Sıkıysa onu açıkla

"SIKIYORSA ADAY MISIN DEĞİL MİSİN ONU AÇIKLA"

Aday olup olmayacağı sorusuna, seçimin tarihi belli olmasına rağmen çarpıtarak yüreksizliğini, çapsızlığını ortaya koydu. Seçim tarihi belli, siz adayınızı belirleyin. Sen sıkıyorsa aday mısın, değil misin onu açıkla.

Bize attığı iftirların hesabını hukuk önünde soruyoruz, soracağız. Şu ana kadar Kılıçdaroğlu'ndan 250 milyon kazandık. Bunu 2 vakfa veriyoruz. İnşallah bir hayrı dokunmuş olur.