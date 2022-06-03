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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Mali Devlet Başkanı Assimi Goita arasında görüşme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.06.2022 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Mali Devlet Başkanı Assimi Goita arasında görüşme

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mali Devlet Başkanı Assimi Goita ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelesine destek olunmasını istedi.

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