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Türkiye'den Yunanistan'a PKK tepkisi! Lavrion Kampı teröristler için kullanılıyor

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Giriş Tarihi: 17.02.2022 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022
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Türkiye’den Yunanistan’a PKK tepkisi! Lavrion Kampı teröristler için kullanılıyor

Türkiye Avrupa'daki PKK eğitiminin devam ettiğini bir kez daha yüzlerine vurdu. Önemli açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Birleşmiş Milletler tabelası altındaki Lavrion Kampı Yunanistan tarafından PKK için kullanılıyor" dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan ve AB'nin PKK'ya desteğini gözler önüne serdi. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, Avrupa'daki Lavrion Kampı'nın PKK için kullandığını dile getirdi.

"LAVRİON KAMPI'NI PKK LEHİNE HAREKETE GEÇİRDİLER"

Soylu, bunun dışında bütün bu karmaşıklığı kullanmak isteyen ülkeler olduğunu da belirterek, "Yunanistan bunlardan birisi. Tabelası 'Birleşmiş Milletler' olan Lavrion Kampı'nı Yunanistan yaklaşık 7-8 aydır tekrar PKK terör örgütü lehine harekete geçirdi. PKK terör örgütü kırsalda zayıflayınca, şehirlerde eylem yapma talimatı verdi. Bu talimatı 1-1,5 yıldır Murat Karayılan'ın kendisi yönetmeye çalışıyor. Ama Allah'a çok şükür bir şey olmadı. Buradaki yetkinliklerini, talimat verme alışkanlıklarını Lavrion'a, Yunanistan'a; Yunanistan da uçakla Irak üzerinden terör kamplarına gidebilecek yeni bir hat oluşturmaya çalışıyorlar." dedi.

Bakan Soylu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Bizim tespitimiz özellikle YPS eylemleri içinde Lavrion'dan gelen talimatlar olduğuna yönelik. Buradaki tabloyu Yunanistan'a ilettik. İsim isim Lavrion kampına PKK'nın getirdiği, oradan Kuzey Irak'a geçirdiği teröristleri biliyoruz.

Lavrion kampını devreye sokmamış olsalardı bu yıl terör örgütüne katılım çok daha az olacaktı"

PKK Lavrion kampını harekete geçirdi PKK LAVRİON KAMPINI HAREKETE GEÇİRDİ

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