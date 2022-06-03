Son dakika: Dijital telif yasasında yeni gelişme! TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı: Google telif konusunda pozitif

"Bu konu çok önemli bir konu. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gündeminde bir küresel mesele telif meselesi. Bu konuyla ilgili bizim ne kadar doğru bir iş yaptığımızı zaman ortaya çıkardı. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na biz, Google Türkiye temsilcisini davet ettik ve dinledik. Milletvekillerimizin önemli soruları oldu. Telif meselesi de bu sorulardan bir tanesiydi. Milletvekillerimizin telif ödenmesi konusunda bir talepleri oldu. Normal hayatta herhangi bir akademik çalışma, bir resim eseri, ya da bir müzik eseri veya herhangi bir mimari eserde doğal olarak eser sahibinin hakkı var, emeği var. Son tahlilde bu tartışma emek tartışması.