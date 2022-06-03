Son dakika: Dijital telif yasasında yeni gelişme! TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı: Google telif konusunda pozitif
Son dakika haberi... TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Avrupa'da dijital telifle ilgili ödemeler konusunda bazı ülkelerle masaya oturan Google temsilcilerini Türkiye'ye davet ettiklerini söyledi. Yayman, "Başta Almanya olmak üzere Fransa ve İngiltere'de Google ile telif meselesi üzerinden bir anlaşma oldu. Google yetkilileri telif konusuna pozitif yaklaştı. Biz Türkiye'de de benzer bir anlaşmanın olmasını istiyoruz" dedi.
Google temsilcileri ile telif hakkı konusunda masaya oturacaklarını aktaran Hüseyin Yayman şöyle konuştu:
"Bu konu çok önemli bir konu. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gündeminde bir küresel mesele telif meselesi. Bu konuyla ilgili bizim ne kadar doğru bir iş yaptığımızı zaman ortaya çıkardı. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na biz, Google Türkiye temsilcisini davet ettik ve dinledik. Milletvekillerimizin önemli soruları oldu. Telif meselesi de bu sorulardan bir tanesiydi. Milletvekillerimizin telif ödenmesi konusunda bir talepleri oldu. Normal hayatta herhangi bir akademik çalışma, bir resim eseri, ya da bir müzik eseri veya herhangi bir mimari eserde doğal olarak eser sahibinin hakkı var, emeği var. Son tahlilde bu tartışma emek tartışması.
Avrupa Birliği'nde bununla ilgili bir düzenleme oldu. Başta Almanya olmak üzere Fransa, İngiltere'de Google'la telif meselesi üzerinden bir anlaşma oldu. Biz Türkiye'de de benzer bir anlaşmanın olmasını istiyoruz. Google temsilcilerini tekrar komisyonumuza davet edeceğiz. Bu konuyu masaya yatıracağız. Google'ın bu konuda pozitif bir tavrının olduğunu belirtmek isteriz. Onlar, komisyonumuza geldiklerinde bu konuyu izah ettiler. Hem de bire bir görüşmelerimizde devamlı bize yardımcı olduklarını ve bu konuyu masaya oturup değerlendireceklerini dile getirdiler."
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