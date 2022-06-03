03 Haziran 2022, Cuma
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Teröristlere ağır darbe: 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 03.06.2022 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Teröristlere ağır darbe: 9 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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