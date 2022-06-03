03 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kaç Suriyeli ülkesine döndü?

Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kaç Suriyeli ülkesine döndü?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.06.2022 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kaç Suriyeli ülkesine döndü?

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Mayıs ayında toplam 22 terör eylemi engellenmiştir. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 505 bin 190 olmuştur. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı da 3 milyon 763 bin 652 kişidir." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA