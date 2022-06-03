CHP milletvekili Gürsel Tekin'in oyunu ortaya çıktı! "Açız" diyerek dert yanmıştı mal varlığı şoke etti

Kendisi de 2013 yılında Bağ-Kur'dan emekli olan Yılmaz'ın üzerine kayıtlı modelli, marka bir aracının olduğu ayrıca 80 dekar arazisinin bulunduğu kaydedildi.

Yılmaz'ın engelli olan torununa ise 2 bin 354 TL evde bakım aylığı verildiği ortaya çıktı.