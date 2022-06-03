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CHP milletvekili Gürsel Tekin'in oyunu ortaya çıktı! "Açız" diyerek dert yanmıştı mal varlığı şoke etti

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 03.06.2022 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
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CHP milletvekili Gürsel Tekin’in oyunu ortaya çıktı! Açız diyerek dert yanmıştı mal varlığı şoke etti

CHP Milletvekili Gürsel Tekin’in Aksaray’da yaptığı pazar ziyareti sırasında yanına gelip, "iş yok, aş yok açız" diyen 67 yaşındaki Elif Yılmaz, kim olduğu ortaya çıktı. Bu diyalogları sosyal medya hesabından paylaşan Tekin’in algı operasyonu yine tutmadı. İsimli vatandaşın emekli maaşı aldığı, bir aracının bulunduğu ve ayrıca arsalarının da olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bir grup partili ile Perşembe pazar yerini ziyaret etti. Tekin'in pazar yerinde yanına gelen Elif Yılmaz isimli vatandaş, "Savaştan ölmeyiz, açlıktan ölürüz. İş yok, aş yok çok zor durumdayız. Hasta çocuğum var doktora alıp gidemiyorum. Oğlumun işi yok iş bulamıyorum. Açlıktan, parasızlıktan millet karısını çocuğunu öldürüyor. Çok zor durumdayız. Gelsinler ben açları göstereyim" dedi.

Gürsel Tekin de, "Aç yok diyorlar. Aç var. İnsanlar kendisini yakıyor, intihar edenler var" sözleriyle cevapladı.

Tekin bu diyaloğu da, "Aksaraylı teyzenin sözleri içinizi acıtacak. Savaştan ölmeyiz, açlıktan ölürüz. Aç yok diyorlar gelsinler ben göstereyim" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

CHP'NİN ALGI OPERASYONU YİNE ÇÖKTÜ

Gürsel Tekin'e dert yanan Elif Yılmaz'la ilgili gerçek bambaşka çıktı.

Tolga Yanık'ın haberine göre 10 çocuk annesi kadının 3 çocuğunun yurtdışında 4 çocuğunun İstanbul'da diğerlerinin ise Konya ve Aksaray'da çalıştığı öğrenildi.

Kendisi de 2013 yılında Bağ-Kur'dan emekli olan Yılmaz'ın üzerine kayıtlı modelli, marka bir aracının olduğu ayrıca 80 dekar arazisinin bulunduğu kaydedildi.

Yılmaz'ın engelli olan torununa ise 2 bin 354 TL evde bakım aylığı verildiği ortaya çıktı.

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