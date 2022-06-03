AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt: CHP Genel Başkanlığı makamı için üzücü bir şey!

Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönelttiği sorulara cevap verdiğini hatırlatarak, "Kılıçdaroğlu'nun 'Ben sorulara cevap verdim' dediği şey aslında 'Şimdiye kadar ortaya çıkan bu şüpheleri teyit ediyorum, terör konusundaki yanlış bir değerlendirmede bulunduğumu teyit ediyorum, Türkiye'nin milli güvenliği konusunda milli çıkarları konusunda yanlış bir yerde durduğumu, yanlış bir değerlendirmede bulunduğumu bir kere daha itiraf ediyorum yaklaşımıdır'. Yani 'Ben sorulara cevap verdim' dediği şey Sayın Kılıçdaroğlu'nun, aslında 'Ben itiraf ediyorum' yaklaşımından başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in açıklamalarının sorulması üzerine Çelik, şunları kaydetti:

"ABD Kongresinde gitti bir açıklama yaptı ve üst üste Türkiye'yi hedef alan, Türkiye gibi bir NATO ülkesinin milli güvenliğiyle ilgili ihtiyaç duyduğu silahların ve uçakların Türkiye'ye verilmemesini öneren bir yaklaşım ortaya koydu. Burada tehlikeli olan şu tabii: Avrupa Birliği'nin düştüğü hataya NATO'yu da düşürmeye çalışıyorlar. Avrupa Birliği ne zamandır Yunan-Rum ikilisinin peşinden gitmeye başladı. Avrupa Birliği bir siyasi ilkeler birliği olmaktan çıktı, tipik bir mahalle dayanışmasına dönüştü. Şimdi Ege'deki kuvvet dengesini bozulmamasını güya Miçotakis öne sürerek NATO'nun en önemli ülkesini Türkiye'yi zayıflatma girişiminde bulunabileceğini düşünüyor. Üstelik Rusya ve Ukrayna savaşı varken. Şimdi bu gerçeklikten kopmuş birisinin yaklaşımı."

"TARTIŞMAYA AÇMAK DEMEKTİR"

Çelik, Türkiye'nin müzakere ve diplomasi devleti olduğunu belirterek, Yunanistan ve Türkiye'nin meseleleri birbirleriyle çözmeleri gerektiğini kaydetti.

Yunanistan'ın, Lozan ve Paris Antlaşmalarının zıttı yönünde davranarak, adaları silahlandırmayı sürdürdüğünü hatırlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Bu Miçotakis'e sorulduğunda aynen şu cevabı verdi: 'Modası geçmiş silahsızlanma prensibini tartışmayacağım' dedi. Şimdi siz kafanıza göre uluslararası bir antlaşmaya modası geçmiş derseniz, o zaman herkes istediği prensibi, istediği antlaşmayı ve mutakabatı modası geçmiş olarak nitelendirir ve dünya büyük bir kaos ile karşı karşıya kalır. Şimdi siz burnunun dibindeki adaları silahlandırarak burada halen barıştan, hala diplomasiden bahsedebilir misiniz? Söz konusu olamaz. Türkiye bunu gündeme getirdiğinde ise hemen Miçotakis'ten o saldırgan Dışişleri Bakanına kadar hepsi Türkiye'nin bu tutumunun 'çok saldırganca' bir tutum olduğunu ifade etmeye çalışıyorlar.

Peki saldırganlık nedir? Onu söyleyelim; bir silahsız olması gereken, silahsızlandırılmış olması gereken adaları siz silahlandırırsanız; iki aynı şekilde sürekli olarak kara sularınızın ötesinde bir hava sahasına sahip olduğunuzu ifade ederseniz ve Türkiye bu çerçevede uluslararası hava sahasında uçtuğu halde bunu Yunan hava sahası gibi gösterip Yunan hava sahasının ihlali olarak ortaya koyarsanız, baştan aşağı hukuka aykırı ve yalan üzerine bir yaklaşım üretir Türkiye'yi sağa sola şikayet ederseniz, o zaman biz burada barışçıl ve iyi niyetli bir yaklaşım görmeyiz. Adaların statüsü belli, o adalar silahsız olacak, silahlandırdığın andan itibaren adaların statüsünü değiştiriyorsun. Adanın statüsünü değiştirmek adanın silahsızlanmayı ifade eden şu anki statüsünü kuran antlaşmadaki egemenlik durumunu da tartışmaya açmak demektir."

Miçotakis'in Bodrum açıklarındaki adayı ziyaretine ilişkin Çelik, "Kendisinin iç politikasındaki kışkırtıcılığını, iç politikadaki birtakım eleştirileri göğüslemekten başka hiçbir anlamı yok, hiçbir şey ifade etmez. Daha da tehlikeli bir şey yapıyor, diyor ki 'Ben bunu NATO'da gündeme getireceğim ve NATO'daki müttefiklerimizin Türkiye'ye karşı tavır almasını sağlayacağım'. NATO böylesine bir mantıksızlığın, böylesine bir tutarsızlığın tuzağına düşecek bir örgüt değil. Çünkü güvenlik meselesi şımarıklık kabul etmez." diye konuştu.